Ultime Notizie – Roma | uomo trovato morto in camion dei rifiuti

(Di lunedì 5 giugno 2023) Undi 61 anni,no, dipendente di una società appaltatrice della raccolta, è statoriverso sul sedile dell’abitacolo di un autocompattatore in via Marco Stazio Prisco, a. A lanciare l’allarme sono stati, ieri intorno alle 17, alcuni cittadini. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione diAlessandrina. Accanto al cadavere è stata trovata una siringa. Dall’ispezione sul cadavere e dai rilievi della VII sezione del Nucleo Investigativo di via In Selci non sono emersi traumi o altre lesioni. Sul caso indagano la stazione diAlessandrina e il Nucleo operativo della compagnia diCasilina. La salma è stata portata al Poloclinico di Tor Vergata per l’esame ...