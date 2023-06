Ultime Notizie – Roma Pride | Regione Lazio revoca patrocinio | “Promuove utero in affitto”

(Di lunedì 5 giugno 2023) Lahato oggi ilalla manifestazione ‘2023’. La decisione, fa sapere la, si è resa necessaria e inevitabile a seguito delle affermazioni, dei toni e dei propositi contenuti nel manifesto dell’evento intitolato ‘Queeresistenza’, consultabile pubblicamente sul sito della kermesse. Tali affermazioni violano le condizioni esplicitamente richieste per la concessione delprecedentemente accordato in buona fede da parte di. In particolare, osserva la, il testo viola le condizioni di rispetto esplicitamente richieste nei confronti delle sensibilità dei cittadini dele rivendica l’imposizione della ...

Omicidio stradale colposo e lesioni plurime: queste le ipotesi di reato sulle quali indaga la Procura di Benevento che ha iscritto nel registro degli indagati l'autista del bus con 36 passeggeri a ...'L'assemblea generale della Cgil dà mandato alla segreteria confederale di valutarei tempi e i modi per proseguire le mobilitazioni generali, discutendo con Cisl e Uil, e comunque dando piena ...Quest'ultima contiene i prodotti più venduti nelleore dall'ecommerce di Jeff Bezos, indirizzandovi verso un acquisto piuttosto che l'altro. Non solo: i bestseller vengono anche ordinati per ...

Liliana Resinovich, l'amico: “Quelle mie parole e il ritrovamento del corpo” QUOTIDIANO NAZIONALE

LATINA – E’ stata presentata questa mattina presso l’hotel Fogliano di Latina la Summer Season 2023, che vede come soggetto promotore ed organizzatore la società consortile per azioni Cethegus. Oltre ...Controlli anti-bagarinaggio, ieri, allo stadio Maradona di Napoli dove la Guardia di Finanza ha sequestrato circa 250 biglietti per l'ultima partita di serie A tra Napoli e Sampdoria risultati intesta ...