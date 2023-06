Ultime Notizie Roma del 05-06-2023 ore 16 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 5 giugno 2023)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno in Ucraina confina sempre più in territorio Russo Mosca afferma di avere spinto un altro Raid dei sabotatori Ucraina belgorod vicino all’insegnamento dove già ieri aveva colpito il gruppo mi ritieni anti Putin nella regione libertà di Russia facendo anche dei prigionieri consegnati a chi è che dopo che il governatore della Regione non si è presentato le trattative pattuite con i miliziani il cremino sostiene di avere sventato una grande offensiva Ucraina nella regione meridionale di donec’k uccidendo mila truppe di Kiev della salto sostengono i russi sono stati distrutti 16 carri armati veicoli da combattimento di fanteria e 21 mezzi corazzati da combattimento intanto iniziato la missione di pace voluta da papa Francesco il cardinale Matteo zuppi inviato dei pontifici in Ucraina ...