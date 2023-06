Ultime Notizie Roma del 05-06-2023 ore 13 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 5 giugno 2023)dailynews radiogiornale e Ben ritrovati l’ascolto da parte di Francesco Vitale in studio la sentivo kraina Mosca fermato un attacco su vasta scala Vaticano il cardinale zuppi a Kiev e l’alto prelato in arrivo nella capitale Qual è inviato del Santo Padre Francesco per ascoltare le autorità ucraine circa le possibili vie per raggiungere una giusta pace due droni cadono in regione a sud di Mosca giornata politica e Luciana Montecitorio decreto della pubblica amministrazione con la norma che esclude il controllo concomitante della Corte dei Conti sulla frazione del PNR approda in aula alla camera il governo sarebbe pronto a porre la questione di fiducia sul testo l’iter dovrebbe concludersi entro mercoledì e dal momento che decreto scade il 1 giugno anche il percorso in Senato dovrebbe essere blindata sono dure dolorose le parole del parroco di Senago Don Sergio ...