Ultime Notizie Roma del 05-06-2023 ore 11 | 10

(Di lunedì 5 giugno 2023)dailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto da parte di Francesco Vitale in studio la contro Ucraina Mosca fermato un attacco su vasta scala Vaticano il cardinale zuppi a Kiev e l’alto prelato in arrivo nella capitale Qual è inviato del Santo Padre Francesco per ascoltare le autorità ucraine circa le possibili per aggiungere una giusta pace due droni cadono in regione a sud di Mosca giornata politica e cruciale a Montecitorio il decreto della pubblica amministrazione con la norma che esclude il controllo fumi tante della Corte dei Conti sulla trazione del PNR approda in aula alla camera il governo sarebbe pronto a porre la questione di fiducia sul testo l’iter dovrebbe concludersi entro mercoledì e dal momento che decreto scade il 21 giugno ma anche il percorso in Senato dovrebbe essere blindata sono dure dolorose le parole del parroco di Senago Don Sergio ...

... a causa di quanto accaduto nellesettimane . Le zone di pericolo Nelle aree interessate da ... Dalle nutrie alla manutenzione dei fiumi, la lista dellefalse Il Wwf , l'organizzazione ...Mercoledì 7 giugno , alle 20,15, nuovo appuntamento in Villa Pignatelli della rassegna 2023 promossa dal ' Maggio della Musica ' e realizzata in collaborazione con la direzione regionale Musei ...Grande successo, con il sold out di tutte le serate, per la quattordicesima edizione della rassegna artistica ' Pausilypon: Suggestioni all'Imbrunire ', promossa dal ' Centro Studi Interdisciplinari ...

Guerra Ucraina Russia. Kiev, raid russi in oblast Kharkiv: 2 morti e 3 feriti Sky Tg24

In questa edizione: Ucraina, cardinale Zuppi in missione a Kiev, Verso la fiducia al decreto PA, Berlusconi: In Ue serve centrodestra europeo, Traffico a ...Archiviata anche la 38a giornata, si è quasi definitivamente chiusa la stagione 2022/2023, in attesa dello spareggio tra Verona e Spezia che determinerà l’ultima delle tre retrocesse dopo Cremonese e ...