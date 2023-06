Ultime Notizie Roma del 05-06-2023 ore 08 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 5 giugno 2023)dailynews radiogiornale una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio dal verbale dell’amante di Alessandro impagnatiello emerso il contenuto dell’incontro che la ragazza ha avuto con Giulia Tramontano prima dell’omicidio della ventinovenne mi ha detto che Alessandro non avrebbe mai visto il figlio è che lei stava solo il bimbo la sua salute quanto la giovane dichiarato il 31 maggio raccontando di avere incontrato Giulia accoltellata poche ore dopo dal suo convivente non sapeva se si sarebbe recata a Napoli dai suoi genitori ma sicuramente non voleva vedere più Alessandro sarebbe comunque tornata Senago dopo il nostro incontro per parlare con lui e per lasciarlo la guerra in Ucraina giù al 467 giorno molto a sapere di aver respinto un’operazione su larga scala lanciata da Kiev nel Donetsk la nato annuncia che il 12 giugno prenderanno in ...