Ultime Notizie – La Bce e la lotta all’inflazione | ortodossia o ‘ossessione’?

(Di lunedì 5 giugno 2023) La Bcecontro l’inflazione troppo alta, o troppo bassa, perché tenerla più vicina possibile al 2% è il principale obiettivo del suo mandato. L’ha ricordato ancora una volta, oggi, la presidente Christine Lagarde di fronte al Parlamento europeo. Alla Bce “siamo pienamente impegnati a combattere l’inflazione e siamo determinati a raggiungere un tempestivo ritorno al nostro obiettivo a medio termine del 2%”. Queste parole sono un mantra che qualsiasi presidente della Banca centrale europea è tenuto a ripetere, per Statuto. E’ una questione dirispetto alle leggi della politica monetaria perché, come aggiunge subito dopo la stessa Lagarde, “questo impegno per la stabilità dei prezzi contribuisce alla crescita economica e all’occupazione a medio termine e, quindi, alla riduzione delle disuguaglianze”. Il fondamento di questo ...

Buonearrivano dalle prove Junior, con il livello dei trick che sale di settimana in ... Appuntamento alledue tappe del CIS 2023: Schio 2/3 settembre; Roma 23/24 settembre.Omicidio stradale colposo e lesioni plurime: queste le ipotesi di reato sulle quali indaga la Procura di Benevento che ha iscritto nel registro degli indagati l'autista del bus con 36 passeggeri a ...'L'assemblea generale della Cgil dà mandato alla segreteria confederale di valutarei tempi e i modi per proseguire le mobilitazioni generali, discutendo con Cisl e Uil, e comunque dando piena ...

Guerra Ucraina Russia, news. Cremlino: "Pronti al dialogo con gli Usa sul nucleare". LIVE Sky Tg24

Il retroscena ai tempi dell’Inter: Wanda Nara scatenata (Instagram) – Calciomercatoweb.it Nel corso degli ultimi anni la 36enne, nativa di Buenos Aires, ha fatto parlare di sè soprattutto per le ...Sostanziale stabilità per la bolletta gas della famiglia tipo in tutela per i consumi di maggio, segnando un -0,2% rispetto ad aprile. Il leggero calo, pur in presenza di un prezzo medio all’ingrosso ...