Ultime Notizie – Incidente a Campobasso | schianto tra auto e tir | morta una donna

(Di lunedì 5 giugno 2023)le questo pomeriggio atra un’e un tir. L’è avvenuto nella galleria Lama Bianca a, sulla statale 87 ‘Sannitica’. L’impatto, terribile, contro il mezzo pesante ha fatto ribaltare l’guidata dalla vittima, unamolisana di 47 anni. Sul posto i vigili del fuoco, forze dell’ordine e sanitari del 118, oltre al personale Anas. Ci sarebbe anche un ferito. La strada è stata chiusa, con traffico bloccato e deviato all’altezza del km 130,200. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

A differenza di queste, le nuove puntate verranno divise in due parti che saranno pubblicate a circa un mese di distanza l'una dall'altra. Il Summer Game Fest, invece, è un'importante rassegna ...La galleria verrà ottimizzata per mostrare lefoto scattate e memorizzate nell'apposita cartella del PC, ma potrà anche essere riordinata a seconda delle vostre preferenze. Infine, Office 365 ...Ledisposizioni del Governo sulle forniture di gas hanno prorogato la sterilizzazione degli oneri di sistema fino a fine giugno, mentre hanno ridotto il contributo introdotto a favore dei ...

Guerra Ucraina Russia. Kiev: Condotto azioni offensive in alcuni settori del fronte. LIVE Sky Tg24

La pioggia di forte intensità ha causato disagi in varie zone dell'hinterland di Ancona, di Ascoli Piceno e di Fano. In quest'ultima città, in centro, tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio, è ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...