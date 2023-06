Ultime Notizie – Giulia Tramontano | l’altra donna | “Avevo paura di Impagnatiello”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 5 giugno 2023) Con“appena ci siamo viste ci siamo abbracciate per solidarietà femminile“. E’ quanto riferito ai carabinieri dalcon cui Alessandro, accusato dell’omicidio della compagna al settimo mese di gravidanza, intratteneva una relzione parallela. Un incontro “veramente cordiale” tra le due donne. “Ioscoperto tutto” e “quindi iniziato da un po’ a registrare le conversazioni tra me e Alessandro“, sottolinea la ragazza. La giovane racconta quindi di aver recuperato il numero telefonico die di averla chiamata:?”Lì in quella conversazione conci siamo accordate pacificamente, anche perché eravamo entrambe vittime di un bugiardo, per incontrarci”. “Ale mi aveva detto che ...