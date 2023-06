Ultime Notizie – “Eurodeputati spiati dal Belgio | questo è il vero scandalo”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 5 giugno 2023) Il “” è quello deglidal. La denuncia, in un’intervista esclusiva rilasciata al ‘Corriere della Sera’ (prima che il giudice Michel Claise le vietasse di rilasciare dichiarazioni alla stampa), è di Eva Kaili, arrestata insei mesi fa perché accusata di far parte di un ipotetico sistema di corruzione al parlamento europeo legato a Qatar e Marocco che faceva capo ad Antonio Panzeri, tornata libera da pochi giorni. “Dopo tutti questi mesi non è venuto fuori nulla di nuovo. Il Parlamento ha protezioni che nessun lobbista può abbattere”, dice l’europarlamentare, sottolineando che c’è però “una cosa inquietante che vorrei sollevare”: “Dal fascicolo giudiziario i miei avvocati hanno scoperto che i servizi segreti belgi avrebbero messo sotto ...