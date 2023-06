'Sarò un po' in giro - ha detto Draghi a Milano e Finanza - per alcune conferenze all'estero senza fare uscite pubbliche in', ma sul temaha voluto fornire ulteriori dettagli. Il suo nome ...Per il futuroabbiamo piani dettagliati, ma l'opzione di quotarci in Borsa è in valutazione ed ... dopo che nel 2019 Parmacotto ha acquisito il 70% dell'americana Cibo. "Abbiamo deciso di ......possano essere considerate un vero e proprio tesoretto per le amministrazioni comunali in, ... come fonte di ricchezza, ecome metodo per aumentare la sicurezza di cittadini e automobilisti ...

Ue, 'l'Italia non ha ancora presentato proposta RepowerEu' - Ultima Ora Agenzia ANSA

Il leader azzurro smentisce "i continui 'esercizi di fantasia' nei quali sono impegnati tanti giornali per disegnare scenari e organigrammi che non ...La società (ex Coni servizi) sarà divisa nelle cariche classiche di amministratore delegato e presidente, oggi entrambi affidate a Vito Cozzoli. Gli equilibri ...