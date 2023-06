Ue | la commissione a Twitter | “Ha scelto lo scontro” Il social si è ritirato dal codice di condotta sulla disinformazione

(Di lunedì 5 giugno 2023)“halo” uscendo daldi, riteniamo che “sia un errore”. La vicepresidente dellaEuropea Vera Jourova, in un punto stampa a Bruxelles, attacca ilin mano a Elon Musk e lo avverte: “Se vuole operare e fare affari nel mercato europeo, deve rispettare il Digital Services Act“. Il Dsa (la legge sui servizi digitali) è un regolamento dell’Unione europea che norma le azioni delle piattaforme online riguardo a trasparenza, contenuti illegali e appunto. “Ilconta complessivamente 44 firmatari, tra cui le principali piattaforme online come Facebook, Google, YouTube, TikTok, tutte collegate tra loro, ma anche ...

... hanno scelto la via dura, dello scontro e questa cosa è stata ben notata dalla'. 'So che il codice è volontario, ma statene certi: lasciando il codice,ha attratto molta ...Lane prende atto: il Codice è volontario, ma abbandonandoloha attirato molta attenzione e le sue azioni e il rispetto delle regole Ue saranno controllate vigorosamente e ...Lo ha detto Vra Jourová, vicepresidente dellaEuropea responsabile per i Valori e la Trasparenza. Abbandonando il Codice - ha precisato Jourová -'ha raccolto su di sé molta ...

"Twitter ha fatto un errore" ad abbandonare il Codice di condotta Ue sulla disinformazione "scegliendo la strada più difficile, quella dello scontro. La Commissione ne prende atto: il Codice è ...La vicepresidente Jourova assicura che ora il rispetto delle leggi europee da parte sua sarà oggetto di "attento scrutinio" ...