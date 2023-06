Ue | 28 giugno Meloni alla Camera per comunicazioni in vista consiglio Ue

... approvazione del Piano di adattamento al clima , aggiornamento entrodel Pniec ( Piano ... Legambiente chiede al Governo"un'assunzione di responsabilità". "Ora bisogna voltare pagina " ...Al ballottaggio per le elezioni comunali di Assemini, l'11 e 12, andrà il candidato sindaco del centrosinistra con il M5s, Diego Corrias, che sfiderà Mario ...: "Centrodestra conferma forza"...... di conseguenza, il Governostarebbe valutando il ricorso alla Golden Power. Continua la sua ... L'emissione del BTp Valore è iniziata in queste ore e si concluderà venerdì 9, salvo ...

Festa della Repubblica, Mattarella e Meloni alla parata del 2 giugno a Roma. FOTO Sky Tg24

Come potranno effettivamente cambiare pensioni reversibilità, vecchiaia e invalidità: ipotesi e priorità stabilite dal governo ...(Adnkronos) – Settimana ricca di impegni per la premier Giorgia Meloni, che stasera, alle 19, sarà alla caserma ‘Salvo D’Acquisto’ per la cerimonia commemorativa per il 209° annuale di Fondazione dell ...