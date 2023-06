Udinese | Arslan saluta | «E’ il momento giusto»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 5 giugno 2023) Il centrocampista dell’, ha deciso dire i bianconeri e provare una nuova avventura Il centrocampista dell’, ha deciso dire i bianconeri e provare una nuova avventura. Le dichiarazioni ai canali ufficiali: «Per me è stato un onore giocare con questa maglia. Ringrazio i Pozzo per la fiducia, ma ho parlato con la mia famiglia ed è ilper andare via. Sarò sempre il vostro tifoso numero uno».