Ucraina | Tajani | ' favorevoli a zona franca attorno alla centrale di Zaporizhzhia'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 5 giugno 2023) Roma, 5 giu. (Adnkronos) - "Siamoa tutte iniziative di pace, apprezziamo ciò che sta facendo il Vaticano per favorire la fine della guerra. Apprezziamo anche le proposta che ha fatto il direttore dell'Agenzia Nucleare dell'Onu di creare una sorta didiche va in perfetta sintonia con la posizione espressa dall'Italia al Consiglio di sicurezza e all'Assemblea generale delle Nazioni Unite". Lo ha detto il vice premier e ministro degli Esteri Antonio, a margine del Fulbright Annual Meeting, in corsoFarnesina nel 75esimo anniversario del Programma Fulbright in Italia. "E' ovvio che pace significa ripristino del diritto internazionale - ha aggiunto ...