Ucraina - Russia | Mosca | Sventata grande offensiva nel Donetsk

Bambini tra le vittime", la guerra dei droni Belgorod cerca riparo. Le autorità russe: "Siamo sotto le bombe" A correre ai ripari sono intanto anche i residenti della città russa di ...Roma, 5 giu. Il ministero della Difesa russo ha affermato di aver sventato una grande offensivae di aver ucciso 250 uomini delle truppe nemiche. Nessuna conferma da parte di Kiev. Il nemico ha lanciato unoffensiva su vasta scala in cinque settori del fronte in direzione della regione ...I gruppi chiamati 'Corpo volontario russo' e la Legione 'Libertà alla' combattono per l', ma sono composti da nazionalisti russi. Alcuni membri del Corpo volontario russo hanno ...

Ucraina, blitz dei "partigiani anti-Putin" a Belgorod. Ma la controffensiva è in sospeso Il Tempo

Una grande offensiva ucraina è stata sventata da Mosca nel sud del Donetsk, secondo il ministero della Difesa russo. "L'obiettivo dell'avversario era quello di sfondare la nostra difesa" su quello che ...In mattinata, il ministero della Difesa russo ha annunciato che le sue forze hanno sventato un vasto attacco ucraino nella di Donetsk.