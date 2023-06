Ucraina | la diretta – Mosca | “Respinta controffensiva su larga scala” Belgio avvia un’indagine sull’uso delle sue armi sul territorio russo

... nonesclusivamente contro gli ucraini. Quest'ultima posizione - spinta agli estremi - ha ... In realtà, fu soprattutto inche la repressione contro i contadini assunse la forma di una ...Al momento non ci sono commenti in merito da parte. 'L'obiettivo del nemico era quello di sfondare la nostra difesa in quella che considerava l'area più vulnerabile del fronte', scrive il ...Due droni sono caduti questa mattina sull'autostrada M3nella regione di Kaluga, senza esplodere. Il cardinal Zuppi in missione a Kiev oggi e domani

Ucraina, la diretta - Mosca: "Respinta controffensiva su larga scala". Il cardinal Zuppi oggi in missione a Kiev Il Fatto Quotidiano

Milano, 5 giu. (askanews) - Sono un ricordo ancora vivo gli scaffali dei supermercati vuoti nel reparto olio di girasole o sulle pedane delle acque minerali nell'estate 2022. Quei "buchi" a scaffale s ...Mosca fa sapere di aver "respinto un'offensiva su larga scala" delle forze ucraine a Donetsk, annessa a Mosca, mentre i combattimenti si intensificavano lungo il confine". Kiev da mesi prepara una "gr ...