Ucraina | Isw | ‘a Belgorod Mosca incapace di azioni coordinate’

(Di lunedì 5 giugno 2023) Washington, 5 giu. (Adnkronos) – Le scoordinate risposte russe alle incursioni nell’oblast disuggeriscono che la leadership russa non ha ancora deciso su come reagire ai limitati raid transfrontalieri. Lo scrive l’Institute for the Study of War (Isw) nel suo aggiornamento quotidiano sulla guerra in, spiegando che “i rapporti contraddittori da fonti ufficiali russe sulla situazione nell’oblast die l’apparente decisione personale del governatore regionale Gladkov di rispondere al Corpo volontario russo (Rdk) anti Cremlino e alla Legione della libertà della Russia (Lsr) suggeriscono che il Ministero della Difesa e Gladkov non stanno coordinando le loro risposte ai raid”. L'articolo CalcioWeb.

La Russia è immensa, ma dopo sedici mesi di invasione dell'Ucraina non è più inviolabile e Putin non ha più il controllo totale del territorio. Piovono razzi ...