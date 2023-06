Ucraina | il cardinale Zuppi in missione di pace a Kiev Peskov | “Non vedrà Putin”

(Di lunedì 5 giugno 2023) Un’offensiva su larga scala che secondonon c’è mai stata. Mosca ha dichiarato di aver respinto un attacco ucraino nella regione occupata di Donetsk, uccidendo più di 250 soldati. Un racconto definito “delirante” dalle forze armate di. “In realtà, quando inizierà, tutti lo sapranno”, ha detto al Washington Post il portavoce del raggruppamento orientale delle forze di, Serhiy Cherevatyi, facendo riferimento all’atteso inizio della controffensiva. Nella versione del ministero della Difesa russo, stamattina le forze ucraine hanno lanciato “un’offensiva su larga scala in cinque settori del fronte in direzione Yuzhno Donetsk” con l’obiettivo di sfondare le difese russe “nel settore ritenuto più vulnerabile del fronte”. Negli scontri, secondo Mosca, sono morti oltre 250 soldati ucraini e sono stati ...

È previsto che l'inviato del Vaticano per l'Ucraina, il cardinale Matteo Zuppi, che oggi arriva a Kiev, visiti anche Mosca, scrive l'agenzia russa Tass citando una 'fonte informata in Vaticano'. Il viaggio di Zuppi 'è in corso di preparazione'. La Santa Sede rende noto che il cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza Episcopale Italiana, compirà una visita a Kyiv quale inviato del Santo Padre Francesco. Si tratta di un'iniziativa di pace. Il presidente russo Vladimir Putin non ha per ora in programma un incontro con il cardinale Matteo Zuppi, emissario di Papa Francesco per l'iniziativa di pace per l'Ucraina.

I nostri leader devono portarci sull’orlo della Terza Guerra Mondiale, con tutte le nostre vite in gioco in una guerra nucleare totale, prima di ...L’offensiva ucraina iniziata il 18 aprile 2023 si sta intensificando portando il conflitto in territorio russo grazie all’ausilio delle unità paramilitari di nazisti russi del ‘Vlasov – Corpo dei volo ...