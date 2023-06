Ucraina | il cardinale Zuppi a Kyiv come inviato del Papa

... ma potrà contare sull'appoggio del nunzio apostolico in, monsignor Visvaldas Kulbokas: la missione delromano si sviluppa in accordo con la Segreteria di Stato, come comunicato in ...IlMatteo Zuppi, scelto dal Papa come inviato per la missione di pace in, oggi è domani sarà a Kiev. "Con riferimento a quanto comunicato in precedenza dalla Santa Sede, si dà notizia ...Mosca ha lanciato a maggio oltre 300 droni kamikaze di fabbricazione iraniana Shaded, sull'. E' il maggior numero registrato dall'inizio dell'invasione del Paese: lo scrive il ministero della ...

Ucraina, cardinale Zuppi in missione di pace a Kiev Adnkronos

ROMA (ITALPRESS) – La Santa Sede rende noto che il cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza Episcopale Italiana, ...Il cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza episcopale italiana, sarà oggi e domani a ...