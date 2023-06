(Di lunedì 5 giugno 2023) Il, quale inviato del Papa, ascolterà le autorità sulle possibili vie per raggiungere la fine del conflitto IlMatteo, scelto dal Papa come inviato per ladiin, oggi è domani sarà a. “Con riferimento a quanto comunicato in precedenza dalla Santa Sede, si dà notizia che nei giorni 5-6 giugno, il Card. Matteo Maria, Arcivescovo di Bologna e Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, compirà una visita aquale Inviato del Santo Padre Francesco”, spiega la Santa Sede. “Si tratta – spiega il Vaticano- di una iniziativa che ha come scopo principale quello di ascoltare in modo approfondito le Autorità ucraine circa le possibili vie per raggiungere una giusta ...

IlMatteo Maria Zuppi, Arcivescovo di Bologna e Presidente della Conferenza Episcopale Italiana sarà inoggi ... martedì 6, la missione delMatteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza Episcopale Italiana, volta ad "allentare le tensioni nel conflitto in". Il ... quale inviato del Papa, ascolterà le autorità sulle possibili vie per raggiungere la fine del conflitto IlMatteo Zuppi, scelto dal Papa come inviato per la missione di pace in, ...

Ucraina, cardinale Zuppi in missione di pace a Kiev Adnkronos

Secondo il ministero della Difesa russo le forze ucraine hanno attaccato nell'area di Donetsk e sono state respinte ...Oggi, lunedì 5 giugno, e domani, martedì 6, il cardinale Matteo Zuppi sarà a Kiev come inviato di Papa Francesco per la missione di pace in Ucraina ...