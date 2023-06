(Di lunedì 5 giugno 2023) (Adnkronos) – See fare affari nel mercato europeo, deve rispettare il Digital Services Act”. A sottolinearlo la vicepresidente della Commissione Europea Vera Jourova, in un punto stampa a Bruxelles. Il social si è recentemente ritirata dal Codice di condotta dell’Ue in materia di disinformazione. “Sono già designati come grande piattaforma online, quindi da agosto di quest’anno le nostre strutture applicheranno la legge, guarderanno alla performance di, se rispettano le norme, se adottano le misure necessarie a mitigare il rischio e ad agire contro i contenuti illegali”, ha sottolineato Jourova. “L’Ue non è un posto in cui vogliamo vedere importato il diritto californiano – ha affermato ancora – per questo voglio tornare a sottolineare la collaborazione” che l’Ue aveva con ...

'Seoperare e fare soldi nel mercato europeo deve rispettare le nostre norme e prendere le misure appropriate', ha rimarcato, guardando anche alle difficoltà del momento storico, con ...Seoperare e fare affari nel mercato europeo, deve rispettare il Digital Services Act'. A sottolinearlo la vicepresidente della Commissione Europea Vera Jourova, in un punto stampa a ...Seoperare e fare affari nel mercato europeo, deve rispettare il Digital Services Act". A sottolinearlo la vicepresidente della Commissione Europea Vera Jourova, in un punto stampa a ...

Twitter, Ue: "Se vuole operare in Europa rispetti le leggi" Adnkronos

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ..."Se Twitter vuole operare e fare soldi nel mercato europeo deve rispettare le nostre norme e prendere le misure appropriate", ha aggiunto sottolineando come al momento non si stia vivendo una ...