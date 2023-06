Tumori | nuove linee guida Ue su interventi al polmone | italiano guida team

(Di lunedì 5 giugno 2023) Roma, 5 giu. (Adnkronos Salute) - Al Congresso europeo di Chirurgia toracica (Ests), in corso a Milano fino al 6 giugno, Giuseppe Cardillo, direttore della Uoc Chirurgia Toracica dell'Azienda ospedaliera San Camillo Forlanini di Roma e Rene Petersen, professore di Chirurgia Cardiotoracica all'Ospedale Rygshospitalet di Copenhagen, hanno presentato le primeeuropee sul trattamento chirurgico delle neoplasie polmonari a vetro smerigliato. Lo studio, frutto del lavoro delformato da 11 ricercatori europei e da uno studioso cinese, è stato accettato sulla rivista 'European Journal of CardioThoracic Surgery' (Ejcts). "Leeuropee rappresentano una pietra miliare nel trattamento di questi noduli, il cui riscontro può essere ...

... è stato inaugurato il congresso annuale dell'American Society of Clinical Oncology (Asco), l'evento più significativo a livello mondiale per la presentazione diricerche nel campo dei. ...Sono state emanate dellelinee guida europee sul trattamento chirurgico deipolmonari. Al congresso europeo di Chirurgia Toracica (ESTS), in corso a Milano, dal 4 al 6 giugno, il prof Giuseppe Cardillo, direttore ..." L'importanza di questa combinazione sta nel fatto che ostacola i due modi con cui questi...dormire di Lorenza Negri La guida completa agli abbonamenti di Netflix di Dario d'Elia Le...

Arrivano nuove armi contro i tumori del cervello - Salute & Benessere Agenzia ANSA

(Adnkronos) – Al Congresso europeo di Chirurgia toracica (Ests), in corso a Milano fino al 6 giugno, Giuseppe Cardillo, direttore della Uoc Chirurgia Toracica dell’Azienda ospedaliera San Camillo Forl ...Gli studi più rilevanti presentati al congresso annuale dell'American Society of Clinical Oncology (Asco) di Chicago ...