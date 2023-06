Trovato morto un cane legato a una boa e lasciato annegare | l’orrore a Policoro Matera | «Atto abominevole | aiutateci a trovare chi è stato»

(Di lunedì 5 giugno 2023) «Un crimine sconvolgente». È accaduto sul litorale di), dove uncon un cappio e una boa in mare ed è annegato. Lo ha denunciato la Lega nazionale per la difesa del(Lndc) Animal Protection, che ha lanciato un appello per rintracciare «il colpevole di questa orribile e terrificante morte». Il, oltre a essere senza microchip – scrive nella nota l’associazione – era probabilmente anche di razza setter, una tipologia distoricamente da sempre al fianco dei cacciatori». Per non lasciargli scampo «chi ha architettato il terribile gesto, gli ha immobilizzato anche le zampe legandole tra loro». Ma c’è un ulteriore dettaglio inquietante in tutta questa vicenda, emerso a seguito del ritrovamento: «la ...

Anche il killer è statoaccanto al fiume Merrimack a Franklin , e l'autopsia ha confermato che si è suicidato con un unico proiettile nel collo. Le forze dell'ordine hanno spiegato che ...Non si esclude che ci sia un settimo animale, un puledro di due anni che risultava ieri ... Intanto abbiamoun vitellino di pochi giorni smarrito che il suo allevatore ha già reinserito ...Foto copertina: ANSA/CLAUDIO CURTI - Il palazzo dove Fausto Baldoni è statoin casa con una ferita alla testa

Sono in corso indagini per risalire all’identità di un uomo trovato morto nella tarda mattinata di oggi in un cantiere edile nel centro di Castelsangiovanni, in provincia di Piacenza. Qui alcuni opera ...Sono in corso indagini per risalire all'identità di un uomo trovato morto nella tarda mattinata di oggi in un cantiere edile nel centro di Castelsangiovanni, in provincia di Piacenza. (ANSA) ...