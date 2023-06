Troppa gente impreparata sull' Everest | dal 2024 potrebbe essere necessaria la “patente”

Leggi su panorama

(Di lunedì 5 giugno 2023) Almeno dodici alpinisti sono morti e altre cinque sono dispersi, ma si teme siano anch'essi spirati, mentre cercavano di scalare gli 8.849 metri del Montedurante la stagione delle arrampicate che si è appena conclusa, la più mortale da quando, nel 2015, un terremoto aveva provocato una valanga che uccise 18 persone. Un numero crescente come quello delle autorizzazioni rilasciate, o per meglio dire vendute: nel 2023 il Nepal ha dato il numero record di 478 permessi per l'e centinaia di persone sono arrivate in vetta. Ma più dell'ambiente ostile, a uccidere è l'insufficiente esperienza di molti alpinisti che dietro pagamento vengono guidati in scalataa montagna più alta del mondo. Lo ha dichiarato Guy Cotter, 69 anni, neo-zelandese guida alpina veterana: «I clienti - ha spiegato Cotter - dovrebbero possedere una ...