Tronchetti | il crepuscolo può aspettare Le mille vite del re di Pirelli

(Di lunedì 5 giugno 2023) MarcoProvera è un uomo invidiato e invidiabile. Nasce benestante, diviene ricco sfondato, abile negli affari, amato dalle donne, inserito nei salotti buoni. Ora, dopo aver compiuto tre quarti di secolo, è giunto il momento di intonare per lui il De Profundis? È arrivato, come insegna Richard Wagner, il Gottederdammerung, ildegli dei? O invece il manager saprà reinventarsi ancora una volta, terza reincarnazione che rende l’araba fenice una dilettante? Leggendo l’elenco dei suoi incarichi presenti o passati c’è da impallidire. Presidente esecutivo fino a dicembre 2013 di Camfin S.p.A.; vicepresidente esecutivo e Ceo di; ex vice-presidente di Mediobanca; membro dell’International Advisory Board di Allianz; membro del comitato esecutivo di Aspen Institute, del consiglio direttivo di Assolombarda, ...