Trieste | quasi 10 euro per una fetta di Sacher Il sindaco | “Se hai i soldi vai | sennò guardi” Polemiche sui social

Leggi su tpi

(Di lunedì 5 giugno 2023) Due caffè, due fette di torta, un latte macchiato e due scatole di cioccolatini: totale95. Stanno facendo discutere ai prezzi del nuovo Caffè, da poco sbarcato in città. Secondo uno scontrino pubblicato su Facebook, il prezzo per unadella leggendaria torta proveniente dal laboratorio dell’Hoteldi Vienna è di ben 8,90. Abbastanza per scatenare lesui, non certo placate dalle parole delRoberto Dipiazza, amico del proprietario del nuovo locale. “Io sono un appassionato di Ferrari, se non posso permettermela quando passa la guardo”, ha detto al Corriere della Sera il primo cittadino triestino, candidato da Forza Italia. “Nessuno pensa a quanto abbia ...