Triathlon | Europei Madrid 2023 | la giovane Italia nelle retrovie in una giornata difficile

Leggi su oasport

(Di lunedì 5 giugno 2023) L’edizione deglidisu distanza olimpica, già impoverita dalla vicinanza con i Giochi, dove le gare individuali si terranno sulla medesima distanza, è stata ulteriormente menomata dalle condizioni ambientali, che hanno costretto gli organizzatori a variare il format di gara. Le competizioni, originariamente previste su distanza olimpica e poi trasformate in duathlon, con due frazioni di corsa inframmezzate dal ciclismo, sono andate alla lussemburghese Jeanne Lehair ed al padrone di casa iberico David Castro Fajardo. I giovani azzurri in gara non hanno brillato: tra le donne la migliore è stata Angelica Prestia, 17ma, proprio davanti a Carlotta Missaglia, 18ma, mentre sono finite più indietro Luisa Iogna-Prat, 22ma, e Costanza Arpinelli, 32ma., ...