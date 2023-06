Tragedia a Villa Literno | uomo investito e ucciso da auto in corsa

(Di lunedì 5 giugno 2023) Un tragico incidente si è verificato nella serata di ieri a, provincia di Caserta. Unè statoedda un’inmentre era a bordo della sua bicicletta.dainI fatti sono accaduti intorno alle ore 23.30 in via L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

La sorella nove anni fa ammazzò la madre L'ACCUSA Nove anni dopo e a solo un chilometro di distanza si è consumata un'altra, per cui Alessandra è finita nel carcere diFastiggi di ...1' di lettura 04/06/2023 -dai contorni ancora da chiarire a Fabriano dove un uomo è stato ritrovato senza vita all'... è stata rinchiusa nel carcere femminile diFastiggi di Pesaro in ...Giovedì 8 giugno è prevista una fiaccolata con partenza dallaComunale di Sant'Antimo, con un ... laquindi mi ha colpito in modo ancora più drammatico - ha detto - penso alla gioia con ...

Tragedia a Roma: bambino di 3 anni muore annegato in piscina RomaToday

Tragedia nella tarda sera di domenica a Villa Literno, Caserta, dove un uomo è stato travolto e ucciso in via delle Dune. Stando ad una prima ...11:05:15 Tragedia ieri sera in via delle Dune a Villa Literno: un agricoltore è stato travolto e ucciso mentre era in sella alla sua bicicletta. Erano circa le 23,30 quando il malcapitato è stato cent ...