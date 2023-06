Traffico Roma del 05-06-2023 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 5 giugno 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità rallentamenti e code sulla carreggiata esterna raccordo anulare tra le uscite Pontina e Ardeatina mentre in carreggiata interna Si procede a rilento tra la Flaminia e la Salaria e dalla Nomentana alla Tiburtina incolonnamenti anche in tangenziale lungo via del Foro Italico tra l’uscita per Tor di Quinto è quella per la moschea in direzione via Salaria nella zona sud della città sullaFiumicino ancora code tra Laurentina e il viadotto della Magliana in direzione del raccordo anulare inizieranno questa notte i lavori di asfaltatura su Viale di Tor di Quinto transito Dunque senso unico alternato tra le 22 e le 5 tra piazzale di Ponte Milvio e via Fornaci di Tor di Quinto possibili le attese i lavori andranno avanti fino al 15 giugno In collaborazione con Luce ...