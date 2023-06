Traffico Roma del 05-06-2023 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 5 giugno 2023) Luceverdedalla redazione circolazione per lo più regolare sulle strade Sui raccordi della capitale rallentamenti su via Portuense tra via Quirino Majorana e Piazza della Radio 1 incidenti ancora a San Giovanni sul largo Brindisi presso via Magna Grecia e lavori sulla tangenziale est e nel tratto tra lo svincolo della 24 all’ingresso con la Nuova Circonvallazione interna in direzione Salaria 2 di oggi alle 6 del 15 giugno nella fascia oraria 22 sei su Viale di Tor di Quinto senso unico alternato per lavori di rifacimento del manto stradale nel tratto che va da piazzale di Ponte Milvio a via Fornaci di Tor di Quinto e via dei Fori Imperiali chiusa per lo smontaggio delle attrezzature della festa della Repubblica bene Ci fermiamo qua per i dettagli di queste le altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it bene da Maria Barbara Taormina ...