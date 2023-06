Traffico Roma del 05-06-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 5 giugno 2023) LuceverdeBuongiorno ben trovati dalla redazione Invia di smaltimento le code sulla Grande Raccordo Anulare sul tratto Urbano della A24 incidente a San Giovanni in via Druso all’altezza di piazza di Porta metronia sul lungotevere Piazza della Libertà in via Ulpiano di nuovo rallentamenti per un incidente entrati in via Angelo Emo vicino via Domenico Millelire un allagamento in via di Macchia Saponara dei pressi di via Noncello attenzione della guida lavori di potatura oggi in via Salaria in corrispondenza di via possibili ripercussioni adella zona e su via Gregorio riduzione della carreggiata sempre per lavori nel tratto tra via delle Stiviere via del Cottolengo lavori fine su via Messina nei pressi di piazza Fiume possibile chiusura alper i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito ...