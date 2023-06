Traffico Roma del 05-06-2023 ore 09 | 00

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 5 giugno 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI Eurservizi per la mobilità sullaFiumicino tra Parco dei Medici che la Cristoforo Colombo verso l’Eur Nicolò Giannetti anche sul grande raccordo anulare carreggiata interna tra la diramazionenord della Tiburtina è ancora tra la diramazionesud e la mette in carreggiata esterna prime code tra la servizio Prenestina La Tiburtina è ancora tra la Trionfale e l’Aurelia file in entrata raccordo sulla diramazioneSud a incolonnamenti da Settecamini sulle tratto Urbano della A24l’Aquila fino alla tangenziale è su quest’ultima code da via dei Monti Tiburtini a via dei Campi Sportivi verso l’olimpica 73 viale dello Scalo di San Lorenzo via Nola verso San Giovanni file ancora sul tratto Urbano tra Tor ...