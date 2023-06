(Di lunedì 5 giugno 2023) É in corso un'operazione dei Comando provinciale di Catanzaro della Guardia di finanza per l'esecuzione sul territorio nazionale ed in alcuni Paesi europei di 25 misure cautelari a carico di ...

...alcuni Paesi europei di 25 misure cautelari a carico di altrettante persone accusate di avere fatto parte di un'organizzazione criminale che avrebbe gestito uninternazionale di armi eLe limitazioni proibitive alrischiano di isolare buona parte della popolazione. FB: I ... Cambiare il mondo dell'auto con gli eco - incentivi è un'assurdità, perché in questo modo siil ...Tutti coloro che negli Usa so essere coinvolti neldellasono uomini d'onore di Cosa nostra siciliana, come, ad esempio, GiUsaeppe Ganci, Gaetano Mazzara, Salvatore Catalano, GiUsaeppe ...

Traffico di droga ed armi, 25 arresti in Italia ed Europa - Ultima Ora Agenzia ANSA

Vasta operazione della guardia di finanza di Catanzaro per l'esecuzione sul territorio nazionale ed in alcuni Paesi europei di 25 misure cautelari a carico di altrettante persone, accusate di avere fa ...É in corso un'operazione dei Comando provinciale di Catanzaro della Guardia di finanza per l'esecuzione sul territorio nazionale ed in alcuni Paesi europei di 25 misure cautelari a carico di altrettan ...