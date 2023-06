Tour de France | l' approccio di Bernal

(Di lunedì 5 giugno 2023) ... dal rientro agonistico di agosto (al Giro di Danimarca) all'attuale Giro del Delfinato , il classe 1997 cerca sé stesso, come racconta in una lunga intervista a 'La Gazzetta dello Sport' . "Il ...

La carriera di Egan Bernal , che nasceva sfolgorante dopo i successi alde2019 e al Giro di Francia 2021, ha subito una cesura il 24 gennaio 2022, quando nella sua Colombia ebbe uno scontro a 60 all'ora contro un bus fermo: dal rientro agonistico di agosto (...Delfinato, velocisti staccati nella prima tappa Con l'avvio del Critérium del Delfinato è scattata la vera marcia di avvicinamento alde. Alla partenza da Chambon - sur - Lac si sono ...Bernal ha fatto la ricognizione sul Puy de Dome, una delle salite più dure del prossimode, ma per guadagnarsi i gradi dopo il grave infortunio del 2022 e la primavera fin qui avara (8° ...

Al Tour de France ci sarà un protocollo anti-Covid. Torna la bolla di gara: obbligo di mascherine e divieto di selfie Eurosport IT

Il campione colombiano è sicuro: "Tornerò quello prima dell'incidente, ma non so se correrò in Francia". L'ex corridore spagnolo ha ricordato un episodio avvenuto al Midi Libre, nel pieno dell'era dominata da Lance Armstrong ...