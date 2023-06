Tottenham | scelto Postecoglou come nuovo allenatore | resta da convincere il Celtic

(Di lunedì 5 giugno 2023) Secondo quanto riportato dal ‘The Athletic‘, Antesarà ildel. La scelta definitiva degli Spurs sarebbe infatti ricaduta sul tecnico australiano che quest’anno ha fatto benissimo con il. La società avrebbe già raggiunto un accordo verbale con l’sulla base di un contratto biennale con opzione per una terza stagione. Ora rimane solamente dail, che non sarà felice di perdere il proprio leader ma difficilmente deciderà di trattenerlo contro la sua volontà SportFace.

