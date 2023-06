Torna Salerno Letteratura | 160 ospiti e l’omaggio a Starnone

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 5 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minuti, dal 17 al 24 giugno. E per l’undicesima edizione saranno oltre centosessanta gli, italiani e internazionali, che animeranno il centro storico diper confrontarsi con il pubblico e rendere omaggio alla figura di Domenico, a cui il festival è dedicato in occasione dei suoi ottant’anni. Il tema scelto per questa edizione prende, infatti, spunto dalla sua ultima pubblicazione, L’umanità è un tirocinio (Einaudi), e a lui è stata affidata la prolusione. Tra i protagonisti di quest’anno Niccolò Ammaniti, Luc Dardenne, Chiara Gamberale, Ayelet Gundar-Goshen, Geoff Dyer, Emilio Isgrò, Anthony Pagden, Roberto Esposito, Matteo Paolillo, Sydney Sibilia, Javier Castillo, Amir Issaa, Patrizia Rinaldi, Gian Mario Villalta, ...