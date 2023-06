(Di lunedì 5 giugno 2023) La miglior difesa è l'attacco, recita il famoso detto. E mai come in questo caso il miglior attacco è a firma dell'estremo difensore. Il portiere in questione è Francescoche prende le parti di ...

La miglior difesa è l'attacco, recita il famoso detto. E mai come in questo caso il miglior attacco è a firma dell'estremo difensore. Il portiere in questione è Francescoche prende le parti di Josè Mourinho e della Roma , dopo la sconfitta ricca di polemiche nella finale di Europa League contro il Siviglia . L'ex portiere dell'Inter è intervenuto ai microfoni di ...

Toldo difende Mourinho: la frase dopo Siviglia-Roma Corriere dello Sport

La miglior difesa è l'attacco, recita il famoso detto. E mai come in questo caso il miglior attacco è a firma dell'estremo difensore. Il portiere in questione è Francesco Toldo che prende le parti di ...