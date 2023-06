(Di lunedì 5 giugno 2023) – “Difendere oltre 20 mila posti di lavoro e rimettere le telecomunicazioni al centro della transizione digitale del Paese. Queste le rivendicazioni dellodell’intero settore delle TLC proclamato da Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil per martedì 6 giugno 2023”. Così, in una nota, la Slc Cgile la Slc Cgil die del Lazio. “In occasione della giornata di mobilitazione – continua la nota – i sindacati di categoria hanno indetto per il 6 giugno una, in piazza Santi Apostoli, dalle ore 10.30, per esprimere la “netta contrarietà ai piani di scorporo di industria e servizi delle principali telco; alle drammatiche ricadute occupazionali che ne conseguirebbero; ai ritardi allarmanti sugli obiettivi fissati dal PNRR per banda ultralarga e ...

In arrivo anche il dato tedesco e,, quello europeo. Indicazioni positive anche dalla ... Positivi invece, farmaceutici, utility, tech e media. A Milano accelera ancora Mps (+3,24%) che ..., 29 maggio, Iliad, l'operatore di telefonia, costola dell'omonimo gruppo francese, spegne in ... la compagnia discommette sul futuro, puntando sugli investimenti nelle sue infrastrutture. '...Reset dell'azienda subito se si vuole rilanciare l'industria delleitaliane". - ha scritto ... Barberio contattato dascambia qualche parola con il cronista, si lascia andare in commenti ...

TLC, domani sciopero e manifestazione nazionale a Roma RomaDailyNews

“Il Settore che avrebbe dovuto essere da traino per la digitalizzazione e rilancio economico del Paese versa ormai da anni in una crisi irreversibile, in un paradosso tutto italico. Committenti, appal ...Potrebbe arrivare domani in Consiglio dei ministri il ddl sul made in Italy. Il provvedimento, secondo quanto si apprende, è stato inserito nell'ordine del giorno del preconsiglio, la riunione prepara ...