Tim Cook presenta il nuovo ' Vision Pro'

'One more thing'. Con lo slogan che ha reso famoso Steve Jobs, co - fondatore di Apple,, l'attuale amministratore delegato dell'azienda americana, ha svelato Vision Pro, il primo visore di realtà mista della Mela. Il prezzo parte da 3.499 dollari, con disponibilità a inizio ...... ma di certo quanto svelato dae soci non è un dispositivo che si vede tutti i giorni. Chiaramente la società di Cupertino ha per il resto reso noti miriadi di altri dettagli "secondari" (ad ...Nei 12 anni dia capo di Apple le novità non sono mancate, ma il visore VisionPro è il primo prodotto hardware pensato, nato e sviluppato totalmente sotto la sua supervisione. Arriva dopo sette anni di ...

Tim Cook alla Apple Wwdc 2023, 'Giornata storica' Agenzia ANSA

