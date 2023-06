(Di lunedì 5 giugno 2023) Ilcercherà di conquistare un posto nelle fasi a eliminazione diretta della Copa Sudamericana quando ospiterà l’all’Estadio Jose Dellagiovanna mercoledi 7 giugno. I padroni di casa sono in difficoltà sul piano nazionale ma hanno buone possibilità di avanzare nella competizione continentale, mentre ilè in testa alla classifica in Venezuela. Il calcio di inizio divsè previsto alle 2 del mattino ora italiana Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreL’ultima volta che ilè ...

Tigre vs Academia Puerto Cabello - probabili formazioni Periodico Daily

O próximo compromisso do Tigre é no dia 6 de junho, terça-feira, diante da Academia Puerto Cabello, em duelo da quinta rodada da fase de grupos. A partida acontece às 21 horas (de Brasília), no ...Após vencer o Vasco por 4 a 2 pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, o Tricolor volta suas atenções para a Copa Sul-Americana, onde irá enfrentar a Academia Puerto Cabello ... contra Tolima e ...