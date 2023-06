Thiago Motta e il Bologna insieme anche la prossima stagione Ansa

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 5 giugno 2023) Al termine della sfida con il Lecce, l’allenatore del, ha avuto un duro confronto con un giornalista in sala stampa. Secondo l’allenatore il giornalista sarebbe stato imbeccato da qualcuno della società che gli avrebbe suggerito alcune notizie interne al, spesso accostato tra i possibili successori di Spalletti al Napoli, in conferenza ha accusato pubblicamente il giornalista: «Sei stato indirizzato da qualcuno dentro la società. Scrivendo delle cose sbagliate non hai fatto bene almentre io cercavo di far fare le cose migliori possibili al mio gruppo. Se vai a casa con la testa a posto è una cosa tua, ma io non sono d’accordo e non credo quando dici che non sei stato direzionato per fare del male. Io l’ho visto e so...