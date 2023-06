The Idol | appena arrivata in tv è già la serie più criticata dell' anno

Il primo episodio diè ora disponibile su Sky e in streaming su NOW. Ecco una ...... sono i protagonisti di, la nuova controversa serie creata da Sam Levinson ( Euphoria ) e dallo stessoWeeknd per HBO. Il progetto, che racconta lo sregolato mondo dell'industria ...Ci sono molti modi in cui si può guardare, la chiacchieratissima serie Hbo che arriva dal 5 giugno su Sky e Now . Chiacchieratissima perché già gli ingredienti con cui è stata messa a punto erano naturalmente fatti per suscitare ...

Per 'The Idol' meglio aspettare le altre puntate la Repubblica

Tutto quello che c'è da sapere su The Idol, la nuova serie tv di Sky e NOW dal creatore di Euphoria e con The Weeknd tra i protagonisti ...L’attrice si è complimentata con il collega per l’abilità con cui l’attore-pop star è riuscito a calarsi nel problematico personaggio che interpreta nella nuova serie TV ideata dal creatore di Euphori ...