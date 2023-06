TFA Sostegno VIII ciclo | laurea + 24 CFU o diploma ITP per secondaria | diploma magistrale o laurea SFP primaria e infanzia Tutti i requisiti LO SPECIALE Aggiornato

(Di lunedì 5 giugno 2023) Il Ministero ha pubblicato il decreto che disciplina l'ottavodel TFA, il corso di specializzazione per le attività didattiche con studenti con disabilità. Tutte le info su, posti, riserva, prove selettive. L'articolo TFA+ 24 CFU oITP perSFPLO

Il ministero dell'Università specializza docenti didove c'è meno bisogno: al Sud. Mentre al Nord per il prossimo settembre la situazione si ...il decreto che lancia il cosiddetto(...E poi tutti gli aggiornamenti sul. Appuntamento oggi, lunedì 5 giugno, su Orizzonte Scuola alle 14:30 con Question Time , la rubrica di consulenza curata dalla nostra redazione. In ...... oltre che presidente della Società Italiana di Pedagogia Speciale (SIPeS) e coordinatore nazionale dei Corsi di Specializzazione per le attività diad alunni con disabilità () - è, ...

TFA Sostegno, 1700 posti all’Università degli Studi Link Orizzonte Scuola

Cresce considerevolmente l’offerta di insegnati specializzati sul sostegno. Con il decreto ministeriale 694 ... Emilio Greco, delegato del Rettore per il TFA. Professore, in che cosa consiste il corso ...Il Tfa sostegno VIII ciclo partirà ufficialmente il 4 luglio con l’avvio delle prove preselettive. Il decreto ministeriale tanto atteso è stato pubblicato e ha messo a disposizione 29 mila posti. Al ...