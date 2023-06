TFA Sostegno | 1700 posti all’Università degli Studi Link

Leggi su orizzontescuola

(Di lunedì 5 giugno 2023) Cresce considerevolmente l’offerta di insegnati specializzati sul. Con il decreto ministeriale 694 del 30 maggio 2023, che disciplina l’ottavo ciclo di specializzazioni, gli slot arrivano a sfiorare i 30mila. Il provvedimento, in particolare, ha destinato. Si tratta di 100per scuola dell’infanzia, 100 per la scuola primaria, 525 per la scuola secondaria di primo grado e 970 per la scuola secondaria di secondo grado. Oltre al corso ordinario, che vedrà impegnati i candidati nelle giornate del 4, 5, 6 e 7 luglio, che potranno prenotarsi alla procedura preselettiva non appena uscito il bando, l’Ateneo ha avviato un nuovo corso dedicato ai soprannumerari dei cicli precedenti, ...