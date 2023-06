(Di lunedì 5 giugno 2023) Nel gennaio del 2021, dopo sei partite più che convincenti disputate da capitano dell'Az Alkmaar in Europa League – nel girone F, quello del Napoli, contro il quale però sbagliò un rigore –, il Telegraaf, il quotidiano più venduto nei Paesi Bassi, dedicò aun articolo nel quale si faceva due domande: quanto tempo ci sarebbe voluto a Frank de Boer per far diventare il centrocampista dei Kaasboeren uno dei perni della Nazionale olandese e quale grande club europeo lo avrebbe preso. In quel momentoaveva segnato dieci gol in campionato, aveva concesso quattro assist ai compagni, aveva recuperato centinaia di palloni, aveva sbagliato solo meno del dieci per cento dei passaggi. E tutto da centrocampista arretrato. Le due domande erano più che legittime. A tal punto che in estate pure il ...

Poco prima di scoccare il suo incredibile tiro da metà campo, si vede benissimo nel filmato pubblicato da Dazn sul suo canale YouTube, c'è un momento in cuiguarda verso la porta del Monza. È meno di un attimo, è un frammento di secondo, eppure gli basta per farsi venire l'idea di provare a superare Di Gregorio, posizionato molto fuori ...: autentico protagonista di giornata. Non sbaglia niente e si prende la scena con una tripletta, compreso un gol bellissimo da 50 metri, e un assist per Hojlund . Magistrale. Paulo ...Parliamo di(33 crediti) che si prende la scena con una prestazione di un altro pianeta: voto 8,5 per il centrocampista olandese dell'Atalanta autore di una tripletta e un assist. ...

Teun Koopmeiners ha trovato le risposte Il Foglio

L'olandese in quota all'Atalanta è il grande protagonista con una tripletta e un assist contro il Monza. Scellerato ingresso del calciatore del Monza, che si fa espellere in due minuti ...La partita ha assunto subito una piega positiva con il primo gol segnato da quello che si rivelerà essere il man of the match: Teun Koopmeiners.