Teramo | esplode bombola di gas | morto 65enne

(Di lunedì 5 giugno 2023) commenta Un uomo èdomenica sera aper l'esplosione di unadi gas in un cucinino di uno scantinato, ferita, in maniera non grave, anche la moglie. A perdere la vita nella frazione ...

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di. La moglie è rimasta ferita: è ricoverata in ospedale e non sarebbe in gravi condizioni. E' successo domenica sera tra Sardinara e Miano. Nell'...Inutili i soccorsi del 118 che ha poi trasportato l'uomo in ospedale a, dove è stato dichiarato il decesso. Crollata parte della struttura in metallo della casa. A perdere la vita nella ...una tubatura del gpl : il marito muore, la moglie gravemente ferita. È successo questa sera a, nella frazione di Miano agglomerato di case in campagna difficile da raggiungere.tubatura del gpl: muore il marito, la moglie è gravissima La tragedia è successa in un capanno ...

Teramo, esplode tubatura del gpl: il marito muore, la moglie in gravissime condizioni ilmessaggero.it

Esplode una tubatura del gpl: il marito muore, la moglie gravemente ferita. È successo questa sera a Teramo, nella frazione di Miano agglomerato di case in campagna difficile ...Un uomo è morto domenica sera a Teramo per l'esplosione di una bombola di gas in un cucinino di uno scantinato, ferita, in maniera non grave, anche la moglie. A perdere la vita nella frazione di Sardi ...