Tennis | Roland Garros | Swiatek ai quarti

(Di lunedì 5 giugno 2023) Parigi, 5 giu. - (Adnkronos) - Igacentra idi finale del, seconda prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Bois de Boulogne di Parigi. La polacca, numero 1 del mondo e prima testa di serie, sfrutta il ritiro dell'ucraina Lesia Tsurenko, numero 66 del ranking Wta, sul punteggio di 5-1 in favore della campionessa in carica.affrontera aila statunitense Coco Gauff, numero 6 del mondo e del seeding, nella rivincita della finale della passata edizione.

E' il 5 giugno 2010 e la tennista milanese con il trionfo delGarros diventa la prima donna nella storia delitaliano a trionfare in uno Slam. Il giorno che ha cambiato la storia del ...È rimasta infatti solo questa strada a Nole per riportarsi al numero uno a fineGarros: battere tutti e vincere il torneo, dimostrando ancora una volta di essere il migliore. Scontro decisivo ...Nell'unico precedente alGarros, nel 2020 agli ottavi di finale, Djokovic ha vinto in scioltezza: 6 - 4 6 - 3 6 - 3. L'impressione è che anche questa volta ci possa essere un esito simile. ...

Roland Garros - "Spero ti multino": Rune accetta un punto fantasma, Cerundolo non ci crede Eurosport IT

Avrebbe preferito essere ancora a Parigi Jannik Sinner e disputare la seconda settimana dello Slam francese. L'inaspettata eliminazione al secondo turno del Major transalpino ha portato Jannik e il su ...Per completare il quadro dei quarti manca solo l'accoppiamento dalle sfide tra Zverev-Dimitrov e Etcheverry-Nishioka. Questi gli accoppiamenti: - C.Alcaraz (1) vs S.Tsitsipas (4) - N.Djokovic (3) vs K ...