Tennis | Jannik Sinner debutterà sull’erba nell’ATP 250 di ‘s-Hertogenbosch | wild card per l’azzurro

(Di lunedì 5 giugno 2023) L’eliminazione prematura al Roland Garros sicuramente ancora si fa sentire a livello morale soprattutto, ma ormai è da mettere alle spalle. C’è da guardare avanti per: ora l’obiettivo è puntato sul torneo di Wimbledon. Avendo una settimana in più per prepararsiha scelto di richiedere unaper il torneo olandese ATP 250 di ‘s-, ottenendola prontamente.sarà al via dell’appuntamento neerlandese in programma prossima settimana, con l’obiettivo di testarsi al meglio e magari trovare qualche in punto in più perso strada facendo. Assente invece il campione uscente, il padrone di casa Tim van Rijthoven a causa di un infortunio al gomito. Foto: Lapresse

Come anticipato ieri dalla redazione di Sportface,Sinner tornerà in campo ed inizierà la stagione sull'erba prima del previsto. Il numero otto del ranking mondiale, che inizialmente aveva in programma di giocare solo i tornei di Halle e ...... un risultato decisamente deludente tenendo in considerazione le aspettative della vigilia, non soltanto affidate al numero 1 del nostroSinner . Come cambierà la classifica ATP ranking ...In un battibaleno, in modo inaspettato, sono diventati famosi come i 'Carota Boys', colorati e divertenti tifosi diSinner , numero uno delitaliano, numero nove al mondo. Da Revello, paese di residenza dei sei tifosi, a star dei social: inquadrati da telecamere, protagonisti di selfie sulle tribune ...

Tennis, Sinner potrebbe ricevere una wild card per il torneo di 's-Hertogenbosch 2023 SPORTFACE.IT

L'eliminazione prematura al Roland Garros sicuramente ancora si fa sentire a livello morale soprattutto, ma ormai è da mettere alle spalle. C'è da guardare avanti per Jannik Sinner: ora l'obiettivo è ...Nuove star dei social. La simpatia del gruppo dei sei tifosi, ospiti nel villaggio Lavazza, buca il video. L’idea nasce per caso in occasione degli Internazionali di tennis a Roma. La pagina instagram ...