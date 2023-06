Tennis | Atp ' s-Hertogenbosch | wild card per Sinner

(Di lunedì 5 giugno 2023) Roma, 5 giu. - (Adnkronos) - Jannikanticipa la sua presenza sull'erba e ottiene unaper il Libema Open, torneo Atp 250 che si disputa in Olanda, a ‘s-, dal 12 al 18 giugno. Reduce dalla precoce eliminazione al Roland Garros, dove è uscito di scena al 2° turno per mano del tedesco Daniel Altmaier, il numero 8 del mondo aveva in programma di disputare il solo torneo di Halle prima di tuffarsi nel terzo Slam stagionale, Wimbledon, al via il prossimo 3 luglio.ha beneficiato di unagrazie al forfait del campione in carica, l'olandese Tim van Rijthoven. Nella entry list altri due Top-10 come Daniil Medvedev e Felix Auger-Aliassime.

